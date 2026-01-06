Размер шрифта
Сати Казанова получила монашеский статус

Певица Сати Казанова прошла церемонию посвящения в монахини
Певица Сати Казанова сообщила в Telegram-канале, что получила монашеский статус.

Казанова рассказала, что стала одной из девятерых людей своего духовного наставника, имеющих определенные полномочия и обязанности в отношении духовной миссии своего мастера. По словам артистки, таких персон можно считать «монахами в миру».

«Шок. Радость. Потрясение. Ликование. Страх. Благоговение. Растерянность. Благодарность. Это лишь часть испытанных мной переживаний в тот момент», — поделилась певица.

Казанова прошла ритуал очищения и церемонию посвящения. Как утверждает исполнительница, ее определили в духовный сан пандит. Певица поделилась фото с церемонии.

«Это признание человека, который обучен, укоренён в знании, умеет различать и, главное, сохраняет смирение перед Истиной. В шастрах pandita — это не тот, кто знает больше других, а тот, кто видит глубже и чище, не разделяя мир по внешним признакам», — отметила артистка.

