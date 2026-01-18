Размер шрифта
Звезда фильма «Виноваты звезды» впервые стал отцом

People: актер Энсел Элгорт стал отцом
Jennifer Bloc/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американский актер Энсел Элгорт впервые стал отцом. Об этом сообщает People со ссылкой на свои источники.

Слух о пополнении в семье Элгорта появился 13 января. Папарацци засняли артиста, держащего новорожденного, на улицах Нью-Йорка. Имя и пол малыша неизвестны. Также не уточняется личность партнерши и матери ребенка актера.

Элгорт встречался с балериной Виолеттой Комышан, с которой познакомился во время учебы в школе. Они расстались в августе 2014 года, но вновь сошлись в январе 2015 года. В 2022 году пара окончательно рассталась.

Энсел Элгорт получил наибольшую известность по главной роли в фильме «Виноваты звезды». В его фильмографии более 20 работ. В сыграл в таких проектах, как «Малыш на драйве», «Полиция Токио», «Дивергент», «Телекинез», «Клуб миллиардеров».

В 2017 году Элгорт был номинирован на премию «Золотой голубь» в категории «Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)».

Ранее сын Бритни Спирс устроил матери злой розыгрыш.

