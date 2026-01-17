Сын Бритни Спирс устроил матери злой розыгрыш: «Навешивает лапшу»

Сын американской певицы Бритни Спирс устроил матери злой розыгрыш, утверждает звездный журналист Роб Шутер. Об этом он рассказал на своей странице.

44-летняя Спирс недавно написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что надеется отправиться в турне по Великобритании и Австралии со своим сыном Джейденом «очень скоро» — якобы он будет аккомпанировать матери.

Как рассказал Шутеру близкий к семье источник, 19-летний Джейден «навешивает матери лапшу на уши, навязывая фантазии», которые вряд ли осуществятся.

«Джейден продолжает говорить Бритни, что они выступят вместе, и она в это свято верит. Она так гордится им и доверяет его словам — но нет ни дат тура, ни билетов», — уточнил инсайдер.

Другой источник добавил, что нет переговоров о концертах даже на начальных стадиях, несмотря на то, что Бритни Спирс еще в 2022 году заявляла, что хочет выступить снова.

В 2008 году из-за психического состояния звезды отец оформил над ней опеку, которую решением суда удалось снять только в 2021 году.

С тех пор исполнительница хита «Toxic» не выступала, а ее посты в социальных сетях не раз вызывали беспокойство фанатов о ее психическом здоровье.

Накануне Спирс не только анонсировала выступление с Джейденом, но и пообещала, что больше не будет выступать в Америке.

Ранее Бритни Спирс поранилась после сальто на яхте.