Певица из Саратова Александра Воробьева сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что посетила столицу Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Пхеньян.

Воробьева исполнила трек «Песни о Родине» на корейском языке и получила личную благодарность от высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына. Артистке также провели интервью в Посольстве КНДР.

По словам Воробьевой, представители республики пригласили ее на главный весенний фестиваль — «Апрельская весна», посвященный 114-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена.

«От сердца к сердцу, от сцены тогда — к сцене будущей. Это диалог культур, который для меня стал личной миссией. Бесконечно благодарна за это доверие», — поделилась актриса.

В августе Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) выступил на концерте по случаю празднования 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. На мероприятии присутствовали лидер КНДР, председатель Госдумы Вячеслав Володин, северокорейские и российские чиновники, а также жители города. Позднее Дронов сравнил свое выступление перед Ким Чен Ыном с рок-концертом.

Ранее президент Южной Кореи и премьер Японии сыграли песню BTS на барабанах.