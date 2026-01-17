В России дан старт первому празднованию Дня артиста

В Москве в День артиста наградили 23 деятеля культуры

В Национальном центре «Россия» 17 января состоялось торжественное мероприятие, посвященное старту празднования 150-летия Союза театральных деятелей РФ и Дню артиста, который в 2026 году отмечается впервые. В его рамках прошло награждение государственными наградами 23 деятелей культуры.

Отмечается, что дата Дня артиста выбрана неслучайно, он приурочен ко дню рождения Константина Станиславского.

Президент РФ Владимир Путин направил участникам мероприятия приветственный адрес. В нем глава государства напомнил о героизме актеров, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на фронте и выступали на передовой и в госпиталях, и передал особые слова признательности артистам, поддерживающим бойцов СВО.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что за время спецоперации российские артисты провели на передовой и в госпиталях уже более 25 тыс. концертов, в выступлениях приняли участие свыше двух тыс. деятелей культуры. Также он подчеркнул важность труда артистов, в том числе для подрастающего поколения.

«Союз театральных деятелей, российский театр воспитывают любовь к родному языку, понимание и уважение к классическим произведениям русской культуры, умение сопереживать, отделять добро от зла», — отметил Кириенко.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей запланировано восстановление инфраструктуры и проведение мероприятий по всей стране.

«Праздник в 2026 году будет отмечаться от Владивостока до Калининграда и охватит культурными мероприятиями все российское сообщество, а также наших друзей, которые приезжают в Россию», — заявила Голикова.

Глава Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков поблагодарил администрацию президента и правительство России за поддержку идеи об учреждении Дня артиста, и отметил, что праздник объединяет артистов всех жанров.

В рамках мероприятия государственными наградами были награждены 23 деятеля культуры, в том числе артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Максим Аверин, артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Александр Олешко и артистка и советник генерального директора по вопросам молодежной и культурной политики Российского фонда культуры Анна Михалкова.

«Народный артист трудится для народа. У врачей есть клятва Гиппократа, а я клянусь и дальше работать и жить так, чтобы зрители не были разочарованы, а нашим бойцам, которые сражаются сейчас за Родину, не было бы за нас стыдно», — отметил при получении награды Олешко.

Ранее сообщалось, что День артиста учрежден правительством России в 2025 году по предложению народного артиста России Владимира Машкова.