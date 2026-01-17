«Слишком толстого» Эштона Кутчера уволили из Gucci

Актеру Кутчеру в 19 лет отказали в контракте с Gucci из-за веса

Американский актер Эштон Кутчер рассказал, как его однажды уволили с работы моделью бренда Gucci из-за телосложения. Воспоминаниями 47-летний артист поделился в беседе с Entertainment Weekly.

По словам Кутчера, он начал работать моделью в 19 лет и сразу понял, что даже признанно красивые люди в этой сфере не уверены в своей внешности.

«Если смотреть в зеркало достаточно долго, можно обнаружить то, что тебе не нравится, или то, что, по твоему мнению, можно улучшить, или то, что, как тебе кажется, могло бы быть другим», — рассуждает он.

Однажды, продолжил Кутчер, его пригласили участвовать в эксклюзивной кампании для бренда Gucci. Руководитель компании Том Форд самостоятельно проводил отсмотр моделей в Италии.

«Он одел меня в розовые плавки. Во мне было 80 килограммов. Я точно знаю свой тогдашний вес: 80 килограммов. Он сказал: «Он слишком толстый», и меня уволили», — делится артист.

Сейчас, продолжил актер, он с юмором вспоминает об этой истории вместе с Фордом.

«Он начинает: «Ты был слишком толстым». Я отвечаю: «Чувак, во мне было 80 кило, о чем ты говоришь?» Но у него был конкретный запрос. Это не означало, что я был плох, просто значило, что я ему не подходил», — говорит Кутчер.

