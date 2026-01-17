У блогерши из Уфы «взорвался» имплант за 200 тысяч рублей на тренировке

У уфимской блогерши разорвался грудной имплант во время тренировки по кроссфиту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает СМИ, россиянка прибегла к пластической операции по увеличению груди около шести лет назад. Хирургическое вмешательство проводил ее знакомый хирург за наличный расчет и без подписания официальной документации. Стоимость составила 200 тыс. рублей.

Спустя шесть лет блогерша почувствовала резкий дискомфорт в груди и услышала характерный хлопок, когда делала силовое упражнение на тренировке. В этот раз девушка обратилась за помощью уже официально в частную клинику, где врачей удивила ее ситуация. Они заявили, что имплант разорвался нестандартно — вместо постепенного разрушения произошел фактически «взрыв». Врачи назвали случай исключительным.

Также Mash отмечает, что хирург, проводивший операцию уфимской, уже год не работает в той больнице, где она состоялась. В городской клинической больнице нет никаких записей об операции — ни документов, ни свидетельств.

Ранее Долину призвали спеть перед бойцами СВО ради спасения карьеры.