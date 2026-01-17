Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Культура

У блогерши из Уфы «взорвался» имплант за 200 тысяч рублей на тренировке

Mash: у уфимской блогерши разорвался имплант на тренировке по кроссфиту
Matias Delacroix/AP

У уфимской блогерши разорвался грудной имплант во время тренировки по кроссфиту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает СМИ, россиянка прибегла к пластической операции по увеличению груди около шести лет назад. Хирургическое вмешательство проводил ее знакомый хирург за наличный расчет и без подписания официальной документации. Стоимость составила 200 тыс. рублей.

Спустя шесть лет блогерша почувствовала резкий дискомфорт в груди и услышала характерный хлопок, когда делала силовое упражнение на тренировке. В этот раз девушка обратилась за помощью уже официально в частную клинику, где врачей удивила ее ситуация. Они заявили, что имплант разорвался нестандартно — вместо постепенного разрушения произошел фактически «взрыв». Врачи назвали случай исключительным.

Также Mash отмечает, что хирург, проводивший операцию уфимской, уже год не работает в той больнице, где она состоялась. В городской клинической больнице нет никаких записей об операции — ни документов, ни свидетельств.

Ранее Долину призвали спеть перед бойцами СВО ради спасения карьеры. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642991_rnd_4",
    "video_id": "record::6dd8e6b3-98d2-438d-985c-2798c816eea9"
}
 
Теперь вы знаете
Фейковые вакансии: как распознать мошенника-работодателя
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+