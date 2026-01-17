Размер шрифта
Культура

Марина Влади попросила сохранить в тайне переписку с Высоцким

Марина Влади передала письма Высоцкого в Росархив с условием не публиковать
Анатолий Гаранин/РИА Новости

Французская актриса и певица Марина Влади передала любовную переписку с Владимиром Высоцким в Росархив, попросив не публиковать письма при ее жизни. Об этом сообщил глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов в интервью РИА Новости.

По его словам, существуют документы, доступ к которым ограничен по просьбе авторов или их наследников. Влади передала материалы, связанные с жизнью Высоцкого, и отдельно настояла на том, чтобы ее личная переписка с артистом оставалась закрытой для публикации. В Росархиве соблюдают эту волю, ссылаясь на право человека на тайну личной жизни.

Марина Влади была супругой Владимира Высоцкого в 1970–1980 годах. Сейчас актрисе 87 лет.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве и стал одним из самых известных бардов советской эпохи. Широкую популярность ему принесли авторские песни и стихи, которые он исполнял сам.

Как актер кино Высоцкий запомнился зрителям ролями в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «Маленькие трагедии». В его фильмографии также десятки других картин, включая «Вертикаль», «Служили два товарища», «Хозяин тайги» и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

В 1960 году Высоцкий окончил Школу-студию МХАТ и затем служил в Театре на Таганке. Там он исполнил ключевые роли в спектаклях «Гамлет», «Жизнь Галилея», «Пугачев», «Вишневый сад» и «Преступление и наказание».

Ранее на аукционе в Монако не смогли продать маску Высоцкого.

