Охват просмотра советских фильмов в новогодние праздники вырос в три раза

VK Видео: охват просмотра советских кинолент вырос в три раза с 1 по 11 января

В новогодние праздники, с 1 по 11 января, суммарное время и охват просмотров советских фильмов на платформе VK Видео выросли в три раза относительно прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Отмечается, что рост просмотров советской классики, развлекательного и семейного контента стал наиболее заметным трендом новогодних каникул 2026 года. Так, почти 40% пользователей VK Видео в праздники предпочли смотреть контент на домашних телевизорах.

В топе просмотров советских фильмов оказались: «Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Девчата», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи», «Служебный роман», «Бриллиантовая рука» и «Москва слезам не верит».

До этого британское издание назвало «Иронию судьбы» одним из лучших новогодних фильмов.

Ранее стало известно, как россияне отмечают Старый Новый год.