Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Культура

Охват просмотра советских фильмов в новогодние праздники вырос в три раза

VK Видео: охват просмотра советских кинолент вырос в три раза с 1 по 11 января
«Мосфильм»

В новогодние праздники, с 1 по 11 января, суммарное время и охват просмотров советских фильмов на платформе VK Видео выросли в три раза относительно прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Отмечается, что рост просмотров советской классики, развлекательного и семейного контента стал наиболее заметным трендом новогодних каникул 2026 года. Так, почти 40% пользователей VK Видео в праздники предпочли смотреть контент на домашних телевизорах.

В топе просмотров советских фильмов оказались: «Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Девчата», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи», «Служебный роман», «Бриллиантовая рука» и «Москва слезам не верит».

До этого британское издание назвало «Иронию судьбы» одним из лучших новогодних фильмов.

Ранее стало известно, как россияне отмечают Старый Новый год.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27638917_rnd_2",
    "video_id": "record::0a5b30b9-a14e-4411-8c2e-65cf31cce3fc"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+