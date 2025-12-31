Размер шрифта
Британское издание назвало «Иронию судьбы» одним из лучших новогодних фильмов

«Ирония судьбы» стала одним из лучших новогодних фильмов по версии The Guardian
Пресс-служба телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция»

Британское здание The Guardian опубликовало список лучших новогодних фильмов. В топ рейтинга вошла советская комедия «Ирония судьбы или С легким паром!».

Кинокритики обратили внимание, что стоит смотреть именно оригинальный фильм Эльдара Рязанова, а не современный ремейк. В статье говорится, что «сюжет о новогоднем недоразумении» интересен в контексте советского времени, из-за чего зрителям так полюбилась картина.

«На пути настоящей любви встречается множество нелепых препятствий, а главные герои разжигают славянскую тоску, часто доставая гитару, чтобы спеть одну из потрясающих песен Микаэла Таривердиева. По мере того как ночь становится всё длиннее, нарастает эпичность, но в то же время интимность, своего рода «импорт» в духе Кесьлёвского.», — описали «Иронию судьбы» в The Guardian.

Также в топ новогодних фильмов по версии издания вошли трилогия «Властелин колец», хоррор «Сияние», фильм-катастрофа «Приключение «Посейдона», «Квартира», «Странные дни», «Бульвар Сансет», «Эпоха радио» и другие.

Ранее сценарист Гая Ричи похвалил Безрукова и «вдохновился» Бекмамбетовым.

