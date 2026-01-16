У звезды «Кухни» и «Последнего богатыря» нашли миллионный долг перед налоговой

У звезды сериала «Кухня» и серии фильмов «Последний богатырь» Виктора Хориняка нашли миллионный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает «Постньюс».

Уточняется, что актер задолжал 1,378 млн рублей по непогашенным платежей по ИП. Компания Хориняка связана с деятельностью в сфере исполнительских искусств.

Теперь артисту грозит блокировка счетов. Если он не погасит задолженность в ближайшее время, долгом займутся судебные приставы.

Сам Виктор Хориняк пока не комментировал сообщения о своих долгах.

В декабре Глеб Викторов из «Три дня дождя» оказался в списке должников из-за непогашенного штрафа. Согласно документам Федеральной службы судебных приставов, исполнительное производство в отношении Викторова было возбуждено 15 декабря.

Ранее муж Алексы Вячеслав Дайчев задолжал приставам 4,4 млн рублей.