Культура

Выставку Dream Vision признали самой посещаемой в Индии за последние 60 лет

Выставка Никаса Сафронова в Индии установила рекорд посещаемости
Источник «Роснефть»

Выставка народного художника России Никаса Сафронова Dream Vision была признана самой посещаемой в Индии за последние 60 лет, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Первая выставка проходила в Нью-Дели с 7 по 21 декабря 2025 года, а вторая – в Мумбаи с 30 декабря 2025 года по 16 января 2026 года.

Всего на выставке было представлено 100 лучших работ Сафронова.

В Нью-Дели все работы были представлены в восьми залах Академии искусств. Также на выставке оборудовали более 400 метров LED-экранов с эффектом дополненной реальности и использованием ИИ.

В Мумбаи крупноформатные LED-экраны создавали для посетителей эффект перехода в мир образов. Работы Сафронова соединяли традиционные русские узоры с культурными кодами Индии. Также художник создал инсталляцию индуистской мандалы.

Выставку Сафронова высоко оценили представители министерства культуры и туризма Индии, а экспозицию лично посетил министр культуры и туризма Гаджендра Сингх Шехават.

Напомним, выставка Никаса Сафронова была организована при поддержке «Роснефти».
 
