Наталия Власова раскрыла свое отношение к покупке винтажных вещей

Певица Наталия Власова рассказала, что стала поклонницей винтажной моды. У знаменитости есть собственная коллекция таких вещей. Ее слова передал «Пятый канал».

Власова призналась, что сейчас бусы или сумка от люксового бренда, сделанные в прошлом веке, доставляют ей удовольствие. Однако в прошлом певица опасалась, что вещи, которые были использованы кем-то другим, принесут в ее дом плохую энергетику прошлого владельца.

«Я, когда первый раз приобрела, я думала, смогу ли я… И я поняла, что это только в голове. Если я вещь протерла, надушила своими духами, максимально как-то ее освежила, она в голове все, моя, я ее обнулила. То есть я не почувствовала никакого дискомфорта и поняла, что это только в голове», —объяснила исполнительница.

По словам Власовой, теперь она может приобрести в винтажных или антикварных лавках сумки, броши, бусы и другие аксессуары. Однако певица отметила, что отказалась бы от покупки обуви, которая использовалась другими людьми. Она считает, что подобные вещи являются интимными, поскольку нередко надеваются на голое тело.

До этого Наталия Власова рассказала, что сменила модные предпочтения и отказалась от вещей иностранных люксовых брендов. Исполнительница решила разгрузить гардероб и начала дарить свою одежду подругам. По словам певицы, сама она теперь стала поклонником российских брендов.

