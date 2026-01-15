Главный мышелов Британии навел суету во время визита президента Польши в Лондон

Кот Ларри бросился под ноги фотографу во время съемок президента Польши

Кот Ларри, официально носящий титул главного мышелова Британии с Даунинг-Стрит, навел суету во время визита президента Польши Кароля Навроцкого в Лондон. Об этом пишет Independent.

Кот сбил с ног фотографа, когда тот выходил с Даунинг-стрит после встречи Навроцкого с премьер-министром Британии Киром Стармером. В ходе встречи Навроцкий поблагодарил премьер-министра за британских военных, размещенных в его стране в рамках сотрудничества по вопросам НАТО.

Животное блокировал выход в дома на Даунинг-стрит, когда Навроцкий с фотографом выходили из здания, и чуть не сбил последнего с ног.

За 14 лет жизни в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-Стрит, 10 кот Ларри застал шесть глав правительства. При этом бывший премьер-министр страны Тереза Мэй не любила Ларри, предпочитая собак, а экс-министр Шотландии Иан Мюррей назвал его «маленьким ублюдком» за отказ фотографировать.

В начале декабря кот Ларри отказался заходить вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденцию.

Ранее стало известно, что о коте Ларри с Даунинг-стрит снимут сериал.