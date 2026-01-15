Мать велела A$AP Rocky встречаться с Рианной

Рэпер A$AP Rocky (настоящее имя Раким Ателстон Мейерс) признался, что встречаться с певицей Рианной ему велела мать. Об этом он рассказал в интервью NYT Popcast.

«Мама обычно говорила что-то вроде: «Знаю, тебе нравится девушка, с которой ты сейчас… Но я хочу, чтобы ты был с Рири. Говорю тебе, она настоящая», — вспоминает он.

A$AP Rocky подчеркнул, что мама всегда «лучше знает».

Рианна и A$AP Rocky начали встречаться в 2020 году, у них трое общих детей — сыновья Риот Роуз Майерс и Рза Ательстон Майерс и дочь Рокки Айриш Майерс.

В декабре пара в костюмах супергероев пришла на выставку. Рианна выбрала образ от Saint Laurent в стиле одного из главных персонажей «Скуби‑Ду», а A$AP Rocky — в синем свитере Chanel Супермена. Пара посетила ярмарку Art Basel в Майами.

Ранее Рианна намекнула на четвертую беременность.