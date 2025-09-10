Муж Ивлеевой заработал на стройке десятки миллионов рублей

Муж блогерши Насти Ивлеевой бизнесмен Филипп Бегал заработал миллионы рублей на строительных работах. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на собственный источник.

Канал уточнил, что с 2023 года Филипп Бегак руководит собственной строительной компанией ООО «СК Фронтон». Бизнес специализируется на производстве отделочных работ, и уже в первый год существования выручка компании достигла 54 миллионов рублей.

Чистая прибыль от отделки составила 15 миллионов рублей

В 2024 году выручка предприятия выросла до 69 миллионов рублей, однако прибыль упала до 1,2 миллионов рублей.

10 декабря 2024 года Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж. Тогда она решила не раскрывать личность избранника. Позднее стало известно, что супругом блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак.

Ивлеева уже состояла в браке. Осенью 2019-го блогерша вышла замуж за рэпера Элджея. Однако в 2021 году знаменитости объявили о расставании. По словам Ивлеевой, они расстались, поскольку оказались не готовы к семейной жизни. Телеведущая признавалась в интервью Ксении Собчак, что тяжело переживала развод, поскольку супруг ей заменял всех. Анастасия Ивлеева сменила фамилию мужа через два года после расставания.

Редкие фото из свадебного путешествия блогерша показала в июне.

