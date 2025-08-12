На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ивлеева призналась, что не готова к большому интервью после отмены

Блогерша Анастасия Ивлеева заявила, что пока не готова к большому интервью
true
true
true
close
nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пока не готова давать большое интервью.

Ивлеева поделилась с поклонниками подробностями своей жизни.

«За эти полтора года я не спилась, но полюбила чай с пятью ложками сахара. Уже не пью, больше мне не надо сладенького. Отказалась от кофе и набрала недостающие килограммы. Сейчас я вешу 57-58, и это мой стабильный вес», — поделилась блогерша.

Ивлеева добавила, что на данный момент находится в стадии переезда. Она готовится жить в новом доме. Помимо этого, телеведущая стала больше читать. По словам блогерши, книги стали ее лучшими друзьями.

20 декабря 2023 года прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Настя Ивлеева снизила ценник на корпоративы после «голой» вечеринки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами