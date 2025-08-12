Ивлеева призналась, что не готова к большому интервью после отмены

Блогерша Анастасия Ивлеева заявила, что пока не готова к большому интервью

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пока не готова давать большое интервью.

Ивлеева поделилась с поклонниками подробностями своей жизни.

«За эти полтора года я не спилась, но полюбила чай с пятью ложками сахара. Уже не пью, больше мне не надо сладенького. Отказалась от кофе и набрала недостающие килограммы. Сейчас я вешу 57-58, и это мой стабильный вес», — поделилась блогерша.

Ивлеева добавила, что на данный момент находится в стадии переезда. Она готовится жить в новом доме. Помимо этого, телеведущая стала больше читать. По словам блогерши, книги стали ее лучшими друзьями.

20 декабря 2023 года прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Ранее Настя Ивлеева снизила ценник на корпоративы после «голой» вечеринки.