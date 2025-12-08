В Бразилии вооруженные грабители похитили гравюры Матисса с выставки

Из библиотеки бразильского Сан-Паулу похитили гравюры художников Анри Матисса и Кандиду Портинари, сообщает новостной портал G1.

В статье уточняется, что утром 7 декабря двое вооруженных людей ворвались в муниципальную библиотеку им. Марио де Андраде в центре города и украли с выставки «От книги к музею» восемь гравюр французского художника и пять — бразильского.

По данным портала, экспонаты были застрахованы, а в библиотеке были камеры. Все материалы передали полиции. Личности похитителей уже установлены.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались продать через даркнет.

Ранее библиотеку Лувра затопило грязной водой.