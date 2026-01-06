Размер шрифта
Игорь Синяк столкнулся со злорадством после ограбления его квартиры в Париже

Блогер Игорь Синяк заявил, что люди радуются ограблению его квартиры
Блогер Игорь Синяк рассказал в Telegram-канале, что некоторые люди злорадствуют и радуются ограблению его квартиры в Париже.

Синяк заявил, что не позволит обстоятельствам его сломать. По словам блогера, у него достаточно денег, чтобы снова купить все вещи, что у него украли.

«Больше скажу. Я заработаю еще больше денег, чем у меня есть сейчас. Я люблю работать. Я работаю всю свою жизнь с 16 лет. И деньги в этой истории – это не самое первое, что меня волнует. Все возвращается бумерангом. И злорадствовать чужому горю, как на мой взгляд, недопустимо. И когда у вашего горла будет нож, тогда мы с вами и поговорим», — отметил блогер.

Синяк рассказал, что ночью в его дом ворвались двое вооруженных мужчин. Блогер подчеркнул, что злоумышленники были темнокожими. За несколько секунд неизвестные выломали дверь и влетели в квартиру. Один из воров приставил нож к горлу блогера.

Игорь Синяк — известный скандальный бьюти-блогер. Он получил наибольшую популярность по роликам, в которых обсуждал сплетни блогерского мира, а также собственному паблику во «ВКонтакте» «ВПШ». «ВПШ» не раз подвергался критике за травлю блогеров и распространение ложной и провокационной информации об известных личностях интернета.

Ранее Дайнеко сообщила об ограблении.

