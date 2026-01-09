Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Звезда «Зачарованных» пожаловалась на угрозы и издевательства на съемках

Актрису Макгоуэн взвешивали перед каждым сезоном «Зачарованных»
Northshore Productions Inc.

Американская актриса Роуз Макгоуэн пожаловалась на угрозы и издевательства со стороны продюсеров на съемках сериала «Зачарованные». Воспоминаниями она поделилась в подкасте «We Need to Talk».

Макгоуэн снималась в сериале с 2001 по 2006 год, заменив покинувшую проект Шеннен Доэрти и присоединившись к Алиссе Милано и Холли Мари Комбс.

52-летняя актриса утверждает, что руководство фантастического шоу пристально следило за ее фигурой.

«Перед каждым сезоном, они кружили вокруг меня, чтобы взвесить. Проверяли, как товар, для них это было совершенно нормально», — вспоминает она.

По словам Макгоуэн, ей также угрожали преследованиями, если застанут за употреблением запрещенных веществ на съемочной площадке.

«Мы подадим на тебя в суд. Независимо от того, какую работу ты найдешь, мы будем лишать тебя зарплаты до конца твоей жизни, а затем займемся твоей семьей», — цитирует она не названных ею руководителей.

В 2017 году обвинения Макгоуэн в адрес продюсера Харви Вайнштейна спровоцировали появление движения против сексуального насилия на съемках и вне их #MeToo. В беседе для подкаста Макгоуэн также предположила, что Вайнштейн отбывает 16-летний срок в своем особняке и не провел ни дня в тюрьме.

В начале января актера Уилла Смита обвинили в сексуальных домогательствах.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о самых громких секс-скандалах в истории «Что? Где? Когда?».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27585583_rnd_2",
    "video_id": "record::c670af1f-ed4f-47ca-b8f6-c6f931abb366"
}
 
Теперь вы знаете
6 вредных финансовых советов из соцсетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+