81-летняя бабушка ведет стримы по Minecraft, чтобы оплатить лечение внука от рака

Бабушка набрала сотню тысяч подписчиков на стримах по Minecraft ради внука

81-летняя бабушка из Аризоны (США) начала вести стримы в игре Minecraft, чтобы оплатить лечение внука от рака. Об этом сообщает ABC.

Сью Жако научилась популярной игре у внуков, а после создала YouTube-канал «GrammaCrackers» (можно перевести с английского как «бабуля спятила»). Всего за один месяц количество подписчиков Сью превысило 100 тысяч человек.

Теперь доходы от рекламы на канале помогают Сью оплачивать медицинские счета ее 17-летнего внука Джека, который выздоравливает после интенсивного лечения рака.

В декабре стримерша Ольга Ивановна из Нижнего Новгорода, которую в сети называют «Бабушкой Ольгой», победила в номинации «Лучший игровой момент года» на международной премии NNYS. 77-летняя Ольга Ивановна, известная в сети под псевдонимом i_olga, смогла в одиночку одолеть всех соперников и выиграла раунд на карте Dust II в компьютерной игре Counter-Strike 2.

Ранее YouTube начал требовать у россиян подтверждения возраста с помощью паспорта.