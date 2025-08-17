Солист группы «Звери» выпустил книгу

Певец Рома Зверь (Роман Билык – настоящее имя) выпустил книгу об истории группы «Звери». Об этом сообщили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) коллектива.

Книга состоит из трех частей. Первая, «Дожди-пистолеты», посвящена жизни Зверя в Таганроге и начале его карьеры. Вторая, «Солнце за нас», рассказывает о первом взлете группы. В третьей части музыкант делится философскими заметками и вопросами, которые задает сам себе. Каждая из этих историй самостоятельна. Поэтому читатель может начать с любой части.

Группа «Звери» — девятикратный обладатель звания «Лучшая рок-группа» по версии Муз-ТВ. В 2007 году музыканты были признаны одними из самых состоятельных отечественных звезд по версии Forbes.

10 апреля вышел в прокат фильм о группе «Звери» «Всё, что тебя касается». В качестве режиссера выступил Александр Войтинский. В ролях: Маша Кошина, Олег Чугунов, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Рома Зверь, Тимофей Кочнев, Валерия Ланская, Родион Вьюшкин, Вячеслав Кулаков, Виталий Щербина. Рома Зверь стал продюсером и композитором драмеди.

Ранее Рома Зверь заявил, что не любит слышать свою музыку.