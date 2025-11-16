Солистка «Комбинации» получила травму после падения

Солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова сообщила, что получила травму. Ее слова передает POPCAKE.

Иванова вышла в свет с гипсом на руке. Артистка вывихнула руку после того, как неудачно споткнулась и упала. Падение привело к смещению двух суставов. Певица отметила, что травма ей очень мешает. Знаменитость отметила, что она – правша. Солистке нелегко дается быт, так как она не привыкла делать привычные вещи левой рукой.

«Я старалась. Мне микрофон скотчем приматывали на первых двух концертах. Чтобы я его не бросила от испуга. Я не знаю, долго ли ходить так. Завтра поеду к доктору. Узнаю, долго ли еще мучиться», — поделилась исполнительница.

Иванова отметила, что не планирует отменять свои концерты из-за травмы. По словам певицы, ее график уже полностью расписан на ближайшее время. Журналисты спросили знаменитость, как она борется с выгоранием на фоне большого количества выступлений.

«Слушайте, болезнью «выгорание» болеют так называемые фрешмэны. Когда мне говорят: «Я выгорел», мне хочется втащить». Нет такой болезни», — заявила солистка «Комбинации».

