Актриса Степанковская о кризисе среднего возраста: «Только сейчас повзрослела»

Актриса Светлана Степанковская заявила, что у нее был кризис среднего возраста

Актриса Светлана Степанковская призналась в интервью «Леди Mail», что столкнулась с кризисом среднего возраста.

По словам 40-летней актрисы, за последний год у нее изменились мировоззрение, отношение к самой себе и собственному времени, а также к окружающим людям. Степанковская заявила, что теперь для нее семья важнее друзей.

«Мне кажется, до 39 лет я была инфантильным подростком и только сейчас, к сорока годам, повзрослела. Я многое о себе поняла, четко вижу, в каком направлении мне двигаться», — поделилась знаменитость.

Актриса заявила, что никогда еще не была так уверена в свое правоте и в правильности всех принимаемых решений.

В апреле актер Евгений Цыганов признался, что пережил кризис среднего возраста в 30-летнем возрасте. Артист поделился, что в этот период находился в «беспамятстве, раздрае и чувствовал себя потерянным».

Ранее Оксана Самойлова назвала самую трудную часть блогерской работы.