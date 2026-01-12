Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Актриса Степанковская о кризисе среднего возраста: «Только сейчас повзрослела»

Актриса Светлана Степанковская заявила, что у нее был кризис среднего возраста
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Светлана Степанковская призналась в интервью «Леди Mail», что столкнулась с кризисом среднего возраста.

По словам 40-летней актрисы, за последний год у нее изменились мировоззрение, отношение к самой себе и собственному времени, а также к окружающим людям. Степанковская заявила, что теперь для нее семья важнее друзей.

«Мне кажется, до 39 лет я была инфантильным подростком и только сейчас, к сорока годам, повзрослела. Я многое о себе поняла, четко вижу, в каком направлении мне двигаться», — поделилась знаменитость.

Актриса заявила, что никогда еще не была так уверена в свое правоте и в правильности всех принимаемых решений.

В апреле актер Евгений Цыганов признался, что пережил кризис среднего возраста в 30-летнем возрасте. Артист поделился, что в этот период находился в «беспамятстве, раздрае и чувствовал себя потерянным».

Ранее Оксана Самойлова назвала самую трудную часть блогерской работы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27602665_rnd_0",
    "video_id": "record::0af93f8d-6e22-45d3-8ff5-0d50d3ee2de3"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+