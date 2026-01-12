Размер шрифта
Кэти Перри хочет заработать на романе с Джастином Трюдо

RadarOnline: Джастин Трюдо хочет попробовать свои силы в Голливуде
Певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо хотят заработать на своем романе. Об этом сообщает RadarOnline.

По словам инсайдера, пара хочет объединить усилия проекте, чтобы нарастить свои профессиональные достижения. Певица якобы намекнула на то, что Трюдо более чем счастлив оказаться в центре внимания.

Источник продолжил, что поскольку пара хорошо осведомлена о своей популярности у публики они хотели бы «заработать на этом интересе», сняв документальный фильм или запустив совместный продукт.

Инсайдер также отметил: Перри очень взволнована тем фактом, что ее партнер полностью принимает ее и всячески поддерживает. Он подчеркнул, что политик тоже является творческой личностью.

«Джастин хочет попробовать свои силы в Голливуде, но он абсолютный новичок и признает, что Кэти придется руководить любым проектом, над которым они будут работать вместе. Она снова полна амбиций, и Джастин много для этого сделал. Вместе они хотят стать сильной парой», — заключил информатор издания.

Кэти Перри состояла в отношениях с актером Орландо Блумом с 2016 года. В 2019-м влюбленные объявили о помолвке. Знаменитости расставались на несколько месяцев, однако вскоре вновь воссоединялись. В августе 2020 года у артистов родилась дочь. Они назвали девочку Дейзи Дав. Летом 2025 года стало известно, что Перри и Блум расстались после девяти лет отношений.

Сейчас певица состоит в отношениях с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В декабре Кэти Перри воссоединилась с Орландо Блумом ради дочери после расставания.

Ранее бывшему мужу Кэти Перри предъявили новые обвинения в изнасилованиях.

