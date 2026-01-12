Рекордную постановку «Последняя сказка» покажут в последний раз в Театре МДМ в марте. Об этом «Газете.Ru» сообщила театральная компания «Бродвей Москва».

9 марта 2026 года на сцене Театра МДМ состоится заключительный показ мюзикла «Последняя сказка»». После полутора лет ежедневного проката сборы спектакля превысили два миллиарда рублей, благодаря чему «Последняя сказка» стала самым популярным мюзиклом театра после «Ничего не бойся, я с тобой!».

Премьера «Последней сказки» состоялась 7 декабря 2024 года. За несколько недель до первого показа было продано более 100 тысяч билетов, что театральным рекордом. Также постановка стала самым дорогостоящим спектаклем в истории Театра МДМ. К примеру, специально сконструированный для мюзикла ковер-самолет обошелся создателям почти в 30 миллионов рублей.

Накануне новый «Буратино» собрал более 2 млрд рублей за новогодние каникулы.

Ранее компания «Бродвей Москва» опубликовала клипы на романтичный дуэт главных героев «Волшебный полет», «Танец огня» с Анастасией Стоцкой и песню «Столица сказочного Востока».