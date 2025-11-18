На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Восточный базар вырастает на сцене в новом клипе из мюзикла «Последняя сказка»

«Бродвей Москва» представила клип «Столица сказочного Востока» из мюзикла «Последняя сказка»
Пресс-служба театральной компании «Бродвей Москва»

Театральная компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» представила клип на песню «Столица сказочного Востока» из мюзикла «Последняя сказка». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба компании.

В новом клипе на сцене вырастает столица сказочного Востока с базарами, площадями и танцующими красавицами. Сказочный паттерн, созданный художником-постановщиком Максимом Обрезковым и вдохновленный арабской вязью с фасада Дубайского музея будущего, в номере можно заметить не только в декорациях и видеопроекциях, но и на костюмах.

Над клипом работала компания Cool Connections, известная съемкой масштабных театральных постановок и трансляциями спектаклей Metropolitan Opera, Royal National Theatre, Shakespeare's Globe под брендом Theatre HD.

Музыку к постановке создал композитор Евгений Загот, автором текстов выступил поэт и музыкант Алексей Иващенко, хореографию, соединяющую в себе восточные мотивы и современные ритмы, придумала хореограф Ирина Кашуба, за художественное оформление отвечали сценограф Максим Обрезков, видеосценограф Ася Мухина, художник по костюмам Яся Рафикова и художник по свету Александр Сиваев.

В октябре певица Анастасия Стоцкая предстала в образе Шахерезады в клипе на музыку турецкого певца из мюзикла «Последняя сказка».

Ранее стали известны подробности Юбилейной Новогодней Елки в Москве.

