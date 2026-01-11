Размер шрифта
Новый «Буратино» собрал более 2 млрд рублей за новогодние каникулы

Новая российская экранизация сказки об «Буратино», вышедшая в широкий прокат 1 января 2026 года, за новогодние каникулы собрала в кинотеатральных кассах свыше 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.

«Общие сборы — 2 005 772 717 рублей», — приводит официальное сообщение Ura.ru.

Уже за первый уикенд премьеры картина заработала более 1,5 млрд рублей, что стало одним из лучших стартов для отечественного семейного фильма в последние годы. По состоянию на 11 января, ленту посмотрело свыше 3,7 млн зрителей по всей стране.

Отмечается, что высокий спрос на показы наблюдался с первых часов проката. Так, билеты на первые сеансы были раскуплены заранее, а в ряде городов для удовлетворения интереса аудитории кинотеатры вводили дополнительные сеансы.

Фильм, созданный по мотивам повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», снят режиссером Игорем Волошиным. Главную роль — Буратино — исполнила Виталия Корниенко. Образ папы Карло воплотил Александр Яценко, Мальвину сыграла Анастасия Талызина, а Артемона — Марк Эйдельштейн. В образах Лисы Алисы и кота Базилио на экране появились Виктория Исакова и Александр Петров. Черепаху Тортиллу сыграла Светлана Немоляева, а роль Карабаса Барабаса досталась Федору Бондарчуку.

В проекте использована оригинальная музыка Алексея Рыбникова в новой аранжировке, а для съемок на территории Кинопарка «Москино» была построена декорация итальянского городка площадью около 7 тыс. кв. метров.
 
