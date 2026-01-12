«Кринж и тянка – это искусство»: Шаляпин запишет трек на зумерском языке

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что начал осваивать язык зумеров и даже решил записать на нем новый трек в народном стиле. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что таким образом старается наладить с молодежью «ментальный и речевой контакт».

«Современный сленг зумеров — это целое искусство. Я уже выучил некоторые топовые фразы, которые мне позволяют оставаться с молодым поколением на одной волне, — заявил артист. — Например, распиаренное уже слово «кринж» — его даже моя мама знает, а вот слова «альтушка», «тянка» и подобные — это уже для более продвинутого уровня».

По словам Шаляпина, он стремится научиться говорить на языке молодежи, так как часто общается с блогерами-зумерами и хочет избежать конфликтов с ними. Певец отметил, что, хотя он и известен дружбой с немолодыми «девчатами», но все равно хочет оставаться в тренде. Тем более с учетом того, что многие дамы старше 70 лет свободно владеют зумерским сленгом и их нужно еще догнать, подчеркнул он.

Певец добавил, что хочет в будущем записать песню в народном стиле, которая будет состоять из новых фраз, используемых зумерами.

Напомним, до этого Прохор Шаляпин перечислил нужные, на его взгляд, в школьной программе популярные песни. По его словам, в школьной программе нужно больше «доброй, объединяющей» народной музыки — например «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде». Некоторые современные песни, на его взгляд, также можно было бы добавить в школьную программу, а вот хиты своей коллеги Любови Успенской он для школы не рекомендовал.

Ранее в Госдуме Шаляпину вручили премию в номинации «Прорыв года».