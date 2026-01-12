Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026

Кинотеатры пообещали снижение цен на билеты после резкого роста в праздники

Член совета АВК Исаев: после праздников цены на билеты в кино начнут снижаться
Liu zishan/Shutterstock/FOTODOM

В России во время новогодних праздников стоимость билетов в кино резко подскочила, что напрямую связано с ростом спроса на сегмент развлечений. В ближайшее время цены будут корректироваться и постепенно поползут вниз, рассказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Цены на билеты в кино растут на протяжении нескольких последних лет, что обусловлено многими факторами, включая экономическую ситуацию в стране. Причем дорожали киносеансы значительно медленнее, чем потребительская картина, а сегодня цены в целом приблизились к сбалансированному уровню, отметил Исаев.

«После новогодних праздников цена билета будет корректироваться и идти вниз. На новогодних праздниках цена на билеты в кино действительно была довольно высокой, как, в общем-то, наверное, и везде», — добавил эксперт.

Он пояснил, что во время каникул отмечается рост цен во всем сегменте развлечений – билеты дорожают не только в кинотеатрах, но также в обычных театрах, цирках, на новогодние представления. Причем темпы роста часто значительно выше, чем в киноиндустрии, которая просто следует общему тренду инфляции, заключил Исаев.

Напомним, общие сборы кинотеатров в России за 2025 год составили примерно 50 млрд рублей. По словам главы Минкульта РФ Ольги Любимовой, это на 10% выше показателей за 2024 год, а всего кинотеатры посетили примерно 116 миллионов зрителей.

Ранее российским кинотеатрам предрекли рекордные сборы в январе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27599773_rnd_7",
    "video_id": "record::517f8fbe-fcf9-44a1-bfab-34544c8bb2f7"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+