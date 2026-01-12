Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026

Глафира Тарханова о четырех домашних родах: «Процессом можно управлять»

Актриса Тарханова призналась, что не планировала быть многодетной мамой
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Глафира Тарханова рассказала об опыте четырех домашних родов. Воспоминаниями она поделилась на шоу «В гостях у Ханги».

У 42-летней Тархановой и ее мужа Алексея Фаддеева пятеро детей, самому младшему из которых полтора года. Только старший из них появился на свет в роддоме, и опыт актрисе не понравился, однако она подчеркивает, что не агитирует за домашние роды.

Тарханова также отметила, что есть признаки, по которым можно понять, что во время домашних родов что-то идет не так, и успеть обратиться в больницу.

Она подчеркнула, что матери при этом необходима тщательная подготовка и помощь профессионалов. Во время каждой беременности актриса посещала курсы для будущих мам.

«Я только перед пятыми родами не ходила ни на какие курсы, а перед предыдущими ходила, потому что мне надо было настроиться на этот процесс, понять, что за чем происходит. Зато во время пятых родов я уже чётко понимала, что, в принципе, этим процессом можно управлять», — отметила она.

Кроме того, актриса призналась, что не планировала становиться многодетной мамой.

Ранее зять Арнольда Шварценеггера похвастался огромным портретом-подарком актера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27598795_rnd_8",
    "video_id": "record::cb0b500f-927f-4975-be37-a8e6c48757e7"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+