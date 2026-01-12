Глафира Тарханова о четырех домашних родах: «Процессом можно управлять»

Актриса Глафира Тарханова рассказала об опыте четырех домашних родов. Воспоминаниями она поделилась на шоу «В гостях у Ханги».

У 42-летней Тархановой и ее мужа Алексея Фаддеева пятеро детей, самому младшему из которых полтора года. Только старший из них появился на свет в роддоме, и опыт актрисе не понравился, однако она подчеркивает, что не агитирует за домашние роды.

Тарханова также отметила, что есть признаки, по которым можно понять, что во время домашних родов что-то идет не так, и успеть обратиться в больницу.

Она подчеркнула, что матери при этом необходима тщательная подготовка и помощь профессионалов. Во время каждой беременности актриса посещала курсы для будущих мам.

«Я только перед пятыми родами не ходила ни на какие курсы, а перед предыдущими ходила, потому что мне надо было настроиться на этот процесс, понять, что за чем происходит. Зато во время пятых родов я уже чётко понимала, что, в принципе, этим процессом можно управлять», — отметила она.

Кроме того, актриса призналась, что не планировала становиться многодетной мамой.

