Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Звезду фильма «Один дома» задержали за вовлечение в проституцию

В США актера Дэниела Штерна задержали по делу о проституции
Hughes Entertainment

Звезду фильма «Один дома» Дэниела Стерна задержали за вовлечение в проституцию. Об этом сообщил портал TMZ.

Известный по роли грабителя Марва артист был привлечен к уголовной ответственности после задержания в отеле в Калифорнии при попытке воспользоваться услугами секс-работницы. Источник в правоохранительных органах уточнил, что 68-летний Стерн не был арестован, оформлен в качестве подозреваемого или заключен под стражу.

В последние годы актер в основном оставался в стороне от внимания публики. В декабре 2025 года фильму «Один дома» исполнилось 35 лет, но Стерн решил пропустить праздничные мероприятия по этому поводу.

«Я не покидаю свою ферму. Не в обиду фильму. Позвонить по телефону, это пожалуйста, но… Я немного домосед», — говорил он журналистам.

В дополнение к своей актерской карьере Стерн занимается писательством, режиссурой и скульптурой.

Дэниел Стерн с 1980 года женат на Лоре Матто, у пары трое общих детей, в том числе сенатор штата Калифорния Генри Стерн.

В 2024 году сообщалось, что актер мог лишиться роли в знаменитой рождественской комедии.

Ранее звезда «Голодных игр» призналась в желании уничтожать собак.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27589375_rnd_7",
    "video_id": "record::1417aec7-5afb-42cd-8aa6-72d6ac995dbd"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+