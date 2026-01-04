Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

«Поющий актер»: неожиданно умер управляющий оперной труппой МАМТ

Умер заслуженный артист России, управляющий оперной труппой МАМТ Роман Улыбин
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Умер заслуженный артист России, ведущий солист (бас) и управляющий оперной труппой Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Роман Улыбин, сообщает в Telegram-канале театр.

В учреждении не назвали причину скоропостижной кончины исполнителя. Там выразили соболезнования его близким и поклонникам и пообещали проинформировать о дате и месте прощания. В театре назвали уход Улыбина «невосполнимой личной утратой».

«Мы потеряли не просто выдающегося артиста и надежного руководителя, но и близкого друга, человека глубокой души», — отмечается в посте.

Улыбин учился у советской оперной певицы Тамары Янко на факультете музыкального театра ГИТИСа. К труппе МАМТ присоединился в 1990-х годах в качестве стажера. Летом прошлого года он стал управляющим оперным коллективом.

«Он (Улыбин. — «Газета.Ru») был уникальным «поющим актером», для которого не существовало проходных эпизодов. Каждую роль он прорабатывал до мельчайших психологических деталей», — рассказали в театре.

Там добавили, что среди его знаковых партий роль Коллена в «Богеме», образы Дулькамары в «Любовном напитке», Мустафы в «Итальянке в Алжире», Мефистофеля в «Фаусте» и Раймондо в «Лючии ди Ламмермур».

Ранее умер первый Человек-паук.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556447_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+