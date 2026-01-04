«Поющий актер»: неожиданно умер управляющий оперной труппой МАМТ

Умер заслуженный артист России, ведущий солист (бас) и управляющий оперной труппой Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) Роман Улыбин, сообщает в Telegram-канале театр.

В учреждении не назвали причину скоропостижной кончины исполнителя. Там выразили соболезнования его близким и поклонникам и пообещали проинформировать о дате и месте прощания. В театре назвали уход Улыбина «невосполнимой личной утратой».

«Мы потеряли не просто выдающегося артиста и надежного руководителя, но и близкого друга, человека глубокой души», — отмечается в посте.

Улыбин учился у советской оперной певицы Тамары Янко на факультете музыкального театра ГИТИСа. К труппе МАМТ присоединился в 1990-х годах в качестве стажера. Летом прошлого года он стал управляющим оперным коллективом.

«Он (Улыбин. — «Газета.Ru») был уникальным «поющим актером», для которого не существовало проходных эпизодов. Каждую роль он прорабатывал до мельчайших психологических деталей», — рассказали в театре.

Там добавили, что среди его знаковых партий роль Коллена в «Богеме», образы Дулькамары в «Любовном напитке», Мустафы в «Итальянке в Алжире», Мефистофеля в «Фаусте» и Раймондо в «Лючии ди Ламмермур».

Ранее умер первый Человек-паук.