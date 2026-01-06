Размер шрифта
Певица Екатерина Семенова о Пугачевой: «Это насколько нужно не уважать зрителей?»

Певица Екатерина Семенова объяснила отъезд Пугачевой из России страхом
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица и композиторша Екатерина Семенова в беседе с NEWS.ru осудила слова Аллы Пугачевой о «рабах и холопах».

Семенова подчеркнула, что ни один, даже большой, артист не может существовать без зрителя. Певица уверена, что она и ее коллеги должны уважать свою аудиторию.

«А выйти и откуда-то, с другой стороны Земли, сказать, что «вы были рабами, а стали холопами». Это же насколько нужно было не уважать своих зрителей? Чтобы вот так о них думать. <…> Нет такой профессии на Земле, которая бы позволяла оскорблять людей», — поделилась композиторша.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

По мнению Семеновой, Пугачева уехала из-за того, что «испугалась».

«А что она испугалась? Что ее санитаркой возьмут на войну или что!? «Ну, она, наверное, за Максима…» Таких, как он, тоже не берут в армию! За что нужно было так испугаться? За судьбу детей? У нас всех есть дети, внуки», — отметила певица.

Ранее сообщалось, что Екатерина Семенова отказалась сотрудничать с Долиной.

