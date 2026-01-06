Размер шрифта
Айза раскрыла свой вес: «Это пипец как плохо»

Блогерша Айза-Лилуна Ай сообщила, что весит 45 кг
Aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай пожаловалась в Telegram-канале на полное отсутствие аппетита.

Айза предположила, что проблемы с аппетитом появились из-за нового средства от паразитов. Она принимает его вместе с женихом Степаном. Блогерша отметила, что ее вес достиг 45 кг.
«Это пипец как плохо. Я даже не знаю, чтобы съела. Вот ничего не хочу совсем. Даже любимый борщ не хочу», — поделилась бизнесвумен.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

В октябре 2025-го Айза сообщила о готовности выйти замуж за возлюбленного Степана Кузьменко. На момент предложения 40-летняя блогерша встречалась с 30-летним партнером 10 месяцев.

Ранее Айза возмутилась платью Собчак за $116 тысяч.

Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
