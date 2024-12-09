Певицу Екатерину Семенову обманул строитель на почти полмиллиона рублей

Певица Екатерина Семенова призналась в шоу «Звезды сошлись», что строитель украл у нее большую сумму денег и драгоценности.

Семенова рассказала, что наняла строителя из Таджикистана по рекомендации друга. Мужчина проработал у нее 19 дней. По словам артистки, работник называл ее «хозяйкой», что выбешивало ее. При этом певица очень доверяла строителю и отдавала свои ключи. Она также дарила мужчине штаны, сладости и деньги.

Семенова сообщила, что ограбление произошло 6 марта. Она вернулась поздно с работы и увидела бардак в доме.

«Первое, что бросилось в глаза, — злые собаки, по комнате следы. Думаю: может, на балкон ходил или просто по комнате. Я в кошелек — там нет ничего», — поделилась исполнительница.

По словам Семеновой, строитель украл у нее все сбережения, находившиеся в сейфе. Мошенник своровал €1500 (около 159,4 тысячи рублей по текущему курсу «Газета.Ru»), $2 тысячи (198,8 тысячи рублей) и 70 тысяч рублей. В сумме артистка лишилась 428,2 тысячи рублей и практически всех драгоценностей.

«Ключевое здесь, что он таджик. Он забрал все желтое и красное золото, а белое, которое я ношу… У меня лежал мой концертный браслет — 43 грамма белого золота — он не взял», — заявила певица.

Семенова отметила, что у нее не было времени обращаться в полицию. Через три месяца после кражи исполнительница узнала, что вора посадили на восемь лет.

«Узнала, что посадили на восемь лет, и еще раз перекрестилась. Потому что за грабеж мелкий на восемь лет не сажают. Я считаю, что очень легко отделалась», — рассказала певица.

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