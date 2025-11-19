На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Уже четвертый год»: внук Пугачевой рассказал о травме, лишившей его хобби

Внук Пугачевой Пресняков признался, что четвертый год страдает от травмы руки
npresnyakov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что на протяжении нескольких лет испытывает проблемы со здоровьем, которые не позволяют ему заниматься любимым хобби.

Пресняков опубликовал в личном блоге видеоролик, как он катается на скейтборде, отметив, что не может встать на доску из-за травмы.

«У меня четвертый год травмы руки. Из-за этого не рискую вернуться на доску, но сильно скучаю. Мне снится, как я катаюсь», — заявил артист.

Молодой человек подчеркнул, что травму он получил, катаясь на скейтборде.

В мае 2025-го Пресняков также рассказывал, что страдает от легкого синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это эмоциональное расстройство, из-за которого человек может быть не способен справляться с повседневными задачами. Часто симптомы заболевания проявляются в детском возрасте, но также подобный диагноз ставят взрослым.

Летом 2025 года внук Пугачевой объявил о расставании с моделью Аленой Красновой после восьми лет брака. Причиной развода музыкант назвал расхождения во взглядах «на жизнь и будущее». Пара проживала в США с сентября 2022 года — после объявления частичной мобилизации в России.

Ранее актера Никиту Кологривого засняли в смирительной рубашке.

