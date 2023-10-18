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Блогера Синяка оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Блогер Игорь Синяк оштрафован на 200 тысяч рублей за гей-пропаганду

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theigorsinyak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогера Игоря Синяка оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Дело рассматривал Тверской суд Москвы. Оно было возбуждено после обращения главы организации «Лига безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

В суде не стали уточнять, из-за каких действий или публикаций против уроженца Краматорска возбудили дело. Рассмотрение дела заняло одну минуту.

В августе 2023 канал блогера внесли в реестр запрещенных сайтов по обращению «Лиги безопасного интернета».

Блогера Игоря Синяка планировали проверить на пропаганду ЛГБТ в конце 2022 года. Тогда Синяк находился в Турции, сейчас, согласно информации в его Telegram-канале — в Казахстане. В своем блоге он рассказывает о своей жизни и, демонстрирует модные образы, варианты макияжа и комментирует актуальные события.

Ранее на мультипликатора Мунтяна завели уголовное дело.

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