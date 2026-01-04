Названа причина смерти руководителя «Русского клуба» в Тбилиси Свентицкого

Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии и основатель Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб» Николай Свентицкий скончался от сердечного приступа. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил сам «Русский клуб».

В сообщении отмечалось, что прощание с деятелем культуры начнется в день объявления информации о его смерти. Панихида пройдет 4 и 5 января в Храме Иверской иконы Пресвятой Богородицы на горе Махата в Тбилиси, а похороны состоятся 6 января в Пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии.

Утром 4 января клуб сообщал, что Свентицкий умер на 70-м году жизни.

Николай Свентицкий родился в 1956 году в Тбилиси и окончил Куйбышевский (ныне Самарский) государственный институт культуры по специальности «режиссер театра и кино». Он был Заслуженным деятелем искусств РФ и Заслуженным артистом РФ.

С 1986 года Свентицкий состоял в Театральном обществе Грузии, возглавлял Центр российской культуры и с 2003 года руководил Международным культурно-просветительским союзом «Русский клуб». Также он был учредителем и официальным представителем Международной федерации русскоязычных писателей в Грузии. С 2005 года Свентицкий возглавлял Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени А.С. Грибоедова, а с 2016 года — Координационный совет организаций российских соотечественников Грузии.

