«Может испортить карьеру любому»: Жагалова раскрыла отношение закулисья Большого к Цискаридзе

Журналистка Жигалова заявила, что в закулисье Большого побаиваются Цискаридзе
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале рассказала, что закулисье Большого театра побаиваются Николая Цискаридзе.

«До похода в Большой поначиталась критики всех современных звезд балета Николаем Цискаридзе и готовилась к худшему. Но, как объяснили мне люди из закулисья Большого, критикует он всех принципиально, так как считает, что ни до, ни после Николая Цискаридзе балета не существовало в принципе. А самому Цискаридзе не отвечают, чтобы не связываться и намекают, что он легко может испортить карьеру любому», — поделилась журналистка.

Автор шоу «Алена, блин» заявила, что постарается найти смелого человека, который будет готов откровенно побеседовать о Цискаридзе.

Накануне Жигалова призналась, что ей понравился «Щелкунчик». Она отметила, что ей «показалось идеальным» каждое движение исполнителя главной роли Егора Геращенко. Также она раскрыла цены на сувениры с Щелкунчиком в Большом театре.

Ранее Барановская заявила, что не готова строить отношения с молодым парнем.

