Жигалова: главный шок в Большом театре — салфетки с Щелкунчиком за 16 тысяч рублей

Журналистка Алена Жигалова раскрыла в своем Telegram-канале цены на сувениры с Щелкунчиком в Большом театре.

«Программка продается только за наличные, цена — 900 рублей (с красивым буклетом с историей Щелкунчика). Без буклета это просто бумажка ни о чем. Ну и главный шок — сувенирный прилавок, точнее цены на фигурки, термокружки и прочее с символикой. Набор новогодних салфеток с Щелкунчиком — 16 тыс. рублей. Фигурки — от 3-5 до 7-9 тыс. Люди подходят, разглядывают, видят цену и отходят на почтительное расстояние», — поделилась журналистка.

Жигалова также рассказала о ценах на билеты на «Щелкунчика». По словам звезды, она удивлена тому, что именной билет пришлось распечатывать.

«Цены кусаются — партер стоит 50 тыс. Любой ряд. У меня получилось купить на восьмой. <...> Все билеты именные — вас пустят только при наличии паспорта. Есть билеты дешевле, но вот их действительно практически нет — бельэтаж и т.п., откуда видно не очень. Что поразило — билеты нужно распечатывать. И без распечатанных билетов вас не пустят! В 2026 году, в век штрихкодов и устройств, которые считывают их отовсюду. Есть подозрение, что в уважаемом руководстве Большого просто кто-то не в курсе этого и ходит с кнопочным телефоном», — удивилась Жигалова.

Журналистка призналась, что ей понравился «Щелкунчик». Она отметила, что ей «показалось идеальным» каждое движение исполнителя главной роли Егора Геращенко.

