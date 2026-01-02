Зять Алентовой не стал отказываться от съемок после новости о ее кончине

Актер Игорь Гордин решил не отказываться от съемок в проекте после того, как узнал о кончине тещи Веры Алентовой. Об этом пишет StarHit.

Коллега Гордина Юлия Топольницкая рассказала, что артист после известия об уходе Алентовой, немедленно поехал к родным. Однако через некоторое время он позвонил и заявил, что вернется на съемочную площадку и продолжит сниматься.

«Сказал, что приедет поддержать Андрея Гончарова. Что не может подвести мальчика. Это решение его и его семьи. Я вспомнила, что Вера Валентиновна рассказывала, как играла спектакль через несколько дней после ухода Владимира Меньшова. Потому что не могла подвести театр и партнеров. Такая семья, такие люди. Это и есть интеллигентность. И есть культура», — поделилась Топольницкая.

В этот день у мужа Юлии Меньшовой были назначены съемки на передаче «Синяя птица». Там он выступал с юным артистом Андреем Гончаровым.

Алентовой не стало 25 декабря. Она почувствовала себя плохо во время прощания с Анатолием Лобоцким, которое проходило в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Актрису срочно госпитализировали, но художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев сообщил, что Алентова так и не пришла в сознание. Ей было 83 года.

