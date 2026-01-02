Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Зять Алентовой не стал отказываться от съемок после новости о ее кончине

Зять Алентовой Игорь Гордин приехал на съемки после новости о кончине актрисы
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Игорь Гордин решил не отказываться от съемок в проекте после того, как узнал о кончине тещи Веры Алентовой. Об этом пишет StarHit.

Коллега Гордина Юлия Топольницкая рассказала, что артист после известия об уходе Алентовой, немедленно поехал к родным. Однако через некоторое время он позвонил и заявил, что вернется на съемочную площадку и продолжит сниматься.

«Сказал, что приедет поддержать Андрея Гончарова. Что не может подвести мальчика. Это решение его и его семьи. Я вспомнила, что Вера Валентиновна рассказывала, как играла спектакль через несколько дней после ухода Владимира Меньшова. Потому что не могла подвести театр и партнеров. Такая семья, такие люди. Это и есть интеллигентность. И есть культура», — поделилась Топольницкая.

В этот день у мужа Юлии Меньшовой были назначены съемки на передаче «Синяя птица». Там он выступал с юным артистом Андреем Гончаровым.

Алентовой не стало 25 декабря. Она почувствовала себя плохо во время прощания с Анатолием Лобоцким, которое проходило в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Актрису срочно госпитализировали, но художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев сообщил, что Алентова так и не пришла в сознание. Ей было 83 года.

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян отказался вести новогодний корпоратив за 10 млн рублей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27547627_rnd_2",
    "video_id": "record::5ef0ec06-8ed7-44bb-b464-434e0622fbc8"
}
 
Теперь вы знаете
На кого стоит переучиться уже сейчас: сварщики, швеи и еще 7 профессий, востребованных в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+