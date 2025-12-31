Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Алена Жигалова приревновала Шаляпина к Собчак: «Всю ночь плакала»

Журналистка Алена Жигалова призналась, что расстроена предательством Шаляпина
Алёна, Блин!/VK

Журналистка Алена Жигалова в новом выпуске своего шоу «Алена, блин» на VK Видео призналась, что огорчена предательством Прохора Шаляпина.

В выпуске Жигалова пожаловалась Олегу Пилягину на то, что во время интервью с Шаляпиным артист предпочел «переспать» С Ксенией Собчак во время теста «переспать, поцеловать, ударить». Жигалову же он выбрал в категории «поцеловать».

«Я плакала всю ночь после того как увидела. Как увидела его в бане с Собчак, я прорыдалась», — пошутила журналистка.

Пилягин отметил, что Жигаловой может быть обидно из-за того, что она «первой протянула руку помощи» Шаляпину, когда тот еще не был на пике популярности. Сама журналистка напомнила, что раньше Шаляпин был известен не из-за таланта, а благодаря скандалам и походам на ток-шоу.

«Шаляпин много лет был вообще нафиг никому не нужен. «Нижний интернет» называли его. Он ходил по программам, в которых звонят по несколько раз в неделю и просят выступить экспертом по разводам. Он долгое время пробавлялся этим, а тут внезапно парню фортануло», — заявила Жигалова.

Пилягин поделился мнением, что Шаляпин достоин нынешней популярности. Автор светских хроник отметил, что у артиста присутствуют такие качества, как доброта, начитанность, ум и чувство юмора.

Ранее Алексей Чумаков признался, что не умеет копить деньги.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27541171_rnd_1",
    "video_id": "record::d80b7895-c8a6-4923-99bf-08974471bd82"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+