Алена Жигалова приревновала Шаляпина к Собчак: «Всю ночь плакала»

Журналистка Алена Жигалова в новом выпуске своего шоу «Алена, блин» на VK Видео призналась, что огорчена предательством Прохора Шаляпина.

В выпуске Жигалова пожаловалась Олегу Пилягину на то, что во время интервью с Шаляпиным артист предпочел «переспать» С Ксенией Собчак во время теста «переспать, поцеловать, ударить». Жигалову же он выбрал в категории «поцеловать».

«Я плакала всю ночь после того как увидела. Как увидела его в бане с Собчак, я прорыдалась», — пошутила журналистка.

Пилягин отметил, что Жигаловой может быть обидно из-за того, что она «первой протянула руку помощи» Шаляпину, когда тот еще не был на пике популярности. Сама журналистка напомнила, что раньше Шаляпин был известен не из-за таланта, а благодаря скандалам и походам на ток-шоу.

«Шаляпин много лет был вообще нафиг никому не нужен. «Нижний интернет» называли его. Он ходил по программам, в которых звонят по несколько раз в неделю и просят выступить экспертом по разводам. Он долгое время пробавлялся этим, а тут внезапно парню фортануло», — заявила Жигалова.

Пилягин поделился мнением, что Шаляпин достоин нынешней популярности. Автор светских хроник отметил, что у артиста присутствуют такие качества, как доброта, начитанность, ум и чувство юмора.

