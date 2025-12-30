Размер шрифта
Рэперу D4vd могут предъявить обвинение в убийстве подростка

NY Post: прокуратура США рассмотрит дело D4vd о причастности к убийству подростка
Global Look Press

Американскому рэперу D4vd (Дэвида Энтони Берка — настоящее имя) могут предъявить обвинение в убийстве подростка Селесты Ривас Эрнандес. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, прокуратура США, вероятно, передаст дело на рассмотрение большого жюри. Менеджер певца Роберт Моргенрот в течение нескольких дней давал показания. Отмечается, что присяжные заседатели могут заслушать дополнительных свидетелей уже в феврале.

Издание уточнило, большое жюри используется для оказания помощи властям в сборе доказательств, но не для вынесения обвинительных заключений. Присяжные могут требовать предоставить документы в суд и просить показаний от отказывающихся сотрудничать свидетелей.

По данным полиции, подростка обнаружили в сентябре в автомобиле артиста, находившимся на штрафстоянке в Лос-Анджелесе.

Отдел судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес подчеркнул, что в настоящее время обстоятельства смерти Эрнандес еще не установлены. Полиция округа добавила, что сейчас нет оснований для подозрения Берка в чем-то, помимо сокрытия тела.

