В США заподозрили рэпера D4vd в причастности ко смерти подростка

Американский рэпер Дэвид Энтони Берк, известный под псевдонимом D4vd, стал подозреваемым по делу о смерти 15-летней девушки Селесты Ривас Эрнандес. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в полиции Лос-Анджелеса.

По данным полиции, подростка обнаружили в сентябре в автомобиле артиста. Машина в этот момент находилась на штрафстоянке в Лос-Анджелесе. В полиции допустили, что у рэпера были сообщники, которые помогли расчленить и скрыть тело жертвы.

Отдел судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес подчеркнул, что в настоящее время обстоятельства смерти Эрнандес еще не установлены. Полиция округа добавила, что сейчас остается неизвестным, можно ли подозревать Берка в чем-то, помимо сокрытия тела.

В октябре менеджер рэпера D4vd Джош Маршалл прервал молчание после того, как в машине артиста нашли расчлененную девочку. Он прокомментировал появившиеся слухи в СМИ о том, что в 2024 году знакомые девочки предупредили его о пропаже Селесты и рассказали, что она якобы была с певцом.

Ранее у рэпера, в машине которого лежала расчлененная девушка, нашли жуткий клип про похищение.