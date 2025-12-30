Размер шрифта
Группа «Фабрика» рассказала, что поможет повысить рождаемость в России

«Фабрика»: защита матерей поможет повысить рождаемость в России
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Создание комфортных условий для семей в России поможет повысить рождаемость. Об этом «Пятому каналу» на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио» заявили солистки группы «Фабрика», комментируя предложение ввести налог на контрацепцию.

«Не одобрят это», — сказала Ирина Тонева.

По их мнению, вместо этого лучше обратить внимание на вопросы защиты женщин, а также улучшить меры поддержки матерей. Они подчеркнули, что россиянки должны чувствовать себя защищенными вне зависимости от присутствия рядом мужчины.

«Не всегда бывает просто, особенно, мамам сейчас в наше время, особенно, многодетным. Если она осталась без папы — так часто бывает, семьи распадаются. Я думаю, здесь нужно заниматься этим вопросом семьи, урегулированием, чтобы женщина была как-то больше под защитой, а не наоборот», — сказала Валерия Девятова.

22 декабря зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что говорить о переломе трендов рождаемости в России пока рано, однако в 26 регионах уже наблюдается рост этого показателя. По словам вице-премьера, лидером по росту рождаемости является Магаданская область. В первой тройке также оказались Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее сообщалось, что в Китае впервые за 30 лет вернут налог на презервативы для повышения рождаемости.

