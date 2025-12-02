На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Виктория Боня поругалась с отцом своей дочери из-за хлеба

Телеведущая Боня вспомнила, что поругалась с экс-избранником Смерфитом из-за хлеба на столе
Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала, как поругалась с отцом своей дочери Анджелины из-за хлеба. Историей из своей жизни она поделилась на странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Боня задумалась, куда правильно класть оторванный ломоть хлеба — на стол, как делают в Европе, или обратно в корзинку, как делают в России.

«Но там не было скатерти, у тебя хотя бы тут скатерть, а там был просто грязный стол. Но то, что я отщипнула хлеб и положила обратно в корзинку — это же тоже неправильно считается?» — размышляет Боня в разговоре с дочерью, с которой пришла в ресторан.

Она добавила, что однажды даже поссорилась из-за этого со своим экс-избранником Алексом Смерфитом.

Накануне Боня призналась, что Анджелина просила ее забрать из школы в Англии.

«Она постоянно плакала и просила ее забрать. Ей не понравилось учиться в школе с проживанием, поэтому мы забрали ее в середине учебного года», — объяснила Боня.

Ранее сообщалось, как дети Лерчек отреагировали на ее четвертую беременность.

