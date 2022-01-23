Беглов назвал песни Шнурова про мусор и снег в Петербурге «матерными частушками»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что с уважением относится к конструктивной критике. На фоне появления «похабных» песен про Петербург градоначальник призвал критиковать его, а сам город оставить в покое. Об этом пишет «Деловой Петербург».

В начале года уборка снега и мусора стала одной из самых обсуждаемых тем в городе. Чтобы привлечь внимание к проблеме, музыкант Сергей Шнуров в новом клипе на песню «Покаянная» в ироничной манере извинился перед губернатором и «взял на себя» ответственность за неубранный город. Клип возглавил тренды YouTube и набрал более 2,5 млн просмотров. Песня стала ответом музыканта на реакцию чиновников после выхода первого клипа.

«Не про каждого губернатора сочиняют песни. Пусть пишут и поют, их дело. Каждый зарабатывает на жизнь, как может. Хотел бы отметить, что в Петербурге матерные частушки никогда не были доминирующим жанром... для нашего города неприемлемо», — заявил Беглов.

Он также заявил, что будет продолжать реформы и не собирается в отставку. «Это решают жители нашего города, которые меня избрали. Я никуда не собираюсь.», — заявил губернатор в интервью телеканалу «78».

Ранее Беглов впервые публично высказался о кампании, развернутой против него и политики Смольного в ряде СМИ. Глава Санкт-Петербурга заявил, что действия городских властей вызывают недовольство у «богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи».

Он сообщил, что Смольный проводит реформы в сфере транспорта и мусора. Кроме того, по словам губернатора, при уборке города от снега власти не будут использовать реагенты, которые эффективнее, но вредны экологически.