Штурм отреклась от «экранного мужа»: «Презираю альфонсов»

Певица Наталья Штурм в Telegram-канале заявила, что ее ничего не связывает с «экранным мужем» Сергеем Федоровым.

Штурм «вышла замуж» за Федорова в рамках проекта «Свадьба вслепую». По словам артистки, их отношения закончились сразу после шоу. Певица пожаловалась, что действия, стиль жизни и поведение мужчины отбрасывают на нее тень. Исполнительница призвала не ассоциировать Федорова с ней.

«Образ жизни Сергея Федорова лично я осуждаю и считаю, что здоровый сильный мужчина может найти себе более достойное применение, чем альфонсизм. И да, я презираю альфонсов», — заявила артистка.

Штурм добавила, что у нее нет личных претензий к Федоровым. Она отметила, что между ними никогда не было близких отношений.

«Мужским эскортом никогда не пользовалась и не буду — брезгую. Мне нравятся мужчины умные и успешные. И это точно не Сергей. Прошу больше не употреблять его имя в контексте нашего союза. Мы не вместе, отношений между нами нет», — поделилась певица.

Певица рассказала, что сейчас занята собственными проектами. Она сняла клип на новую композицию, а также готовит к выходу новый «песенный материал».

