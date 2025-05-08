«Таганрог»: пронзительный сериал о советском подполье в годы оккупации

Октябрь 1941 года, Таганрог. Город оккупируют войска гитлеровской Германии, эвакуироваться успевают не все — одну из лодок с мирными жителями нацисты обстреливают прямо на причале, раненых безжалостно добивают. Сразу после захвата немцы организовывают местное оккупационное управление, куда после тщательной проверки — на принадлежность к еврейскому народу и преданность советскому строю, — а также по рекомендации особо услужливых коллаборационистов берут местных, в том числе беспринципную шпану и недавнее дворянство, пострадавшее от Революции. Параллельно захватчики продолжают сеять в городе смерть: массово расстреливают евреев, несогласных и тех, кто просто случайно попался под руку. На этом фоне группа отважных молодых людей, еще несколько месяцев назад строивших светлые планы на будущее, мечтавших о семье, карьере и простых человеческих радостях, организует в городе подпольное сопротивление. И с течением времени разрастается от нескольких человек до нескольких сотен.

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Военную драму «Таганрог», рассказывающую об этих страшных событиях, снял режиссер Арменак Назикян («Последняя статья журналиста», «Невский. Охота на Архитектора», «Должник»), уроженец Ростовской области. Как признавался сам постановщик, создание проекта стало для него делом чести:

«Съемки сериала «Таганрог» были для меня определенным испытанием. Весь ужас войны, который преодолела советская молодежь, выстояла, не сдалась, заслуживает глубокого уважения и памяти. Мне как человеку, родившемуся в Ростовской области и знающему историю своего родного края, было делом чести снимать такой проект. И это не высокопарные фразы, а реальная гордость за своих земляков».

Сериал снимался в том числе и в самом Таганроге, а к написанию сценария его авторы подошли со всей серьезностью: военная драма очень аккуратно и лишь эпизодами позволяет себе даже малейший художественный вымысел, по большей степени здесь — переложенная в игровое кино документалистика. От осознания чего, надо сказать, становится еще более жутко: смотря на кадры с Петрушинской балки (она же Петрушина балка, известная также как «Балка смерти»), где оккупация совершала систематический геноцид мирных жителей, или серию с леденящим душу насильственным использованием детей в качестве доноров крови для немцев, очень хочется, чтобы все показанное было именно художественным вымыслом. Но, к сожалению, это не так.

Главным действующим лицом «Таганрога» создатели выбрали офицера госбезопасности Виктора Швеца, который под прикрытием — притворяясь этническим немцем Густавом Шварцем — ловко втирается в доверие к оккупантам, а сам параллельно помогает в организации работы подполья. Персонаж, великолепно воплощенный харизматичным Денисом Донским («Струны») оказался чуть ли не единственным среди центральных, кто был выдуман авторами: Швец стал неким собирательным образом молодого и бесстрашного офицера тех лет. Способствуют ему в борьбе с захватчиками персонажи, у которых есть реальные прототипы: так, Кирилл Балобан («Серебряные коньки») играет в сериале Василия Афонова, который был командиром антифашистского подполья в Таганроге, а в 1943 году был пойман, подвергся пыткам и расстрелян. Впоследствии его посмертно наградили орденом Ленина.

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«Таганрог», конечно, нельзя назвать идеальным сериалом — дискуссии может вызывать параллельная сюжетная линия, развивающаяся в наши дни (эпизодами создается ощущение, что она достаточно грубо перебивает трагизм основного таймлайна), а также игра ряда актеров второго плана, — однако как цельное произведение, особенно с учетом внимания к деталям, выраженного в сюжете, костюмах, декорациях, военная драма работает хорошо.

Да и в конечном счете подобные проекты, кажется, в принципе не должны конкурировать с условным голливудским кино, где временами смыслы и душа идут в жертву качеству оболочки. «Таганрог», несмотря на все шероховатости, как минимум говорит о великом подвиге людей, которые еще вчера были детьми, но уже сегодня готовы отдать жизнь ради борьбы с небывалым злом. А как максимум — заставляет задуматься. О том, что такое совесть, предательство, подвиг и настоящая любовь к своей стране.

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Сериал «Таганрог»

Жанр: драма, военный

Дата премьеры: 3 мая 2025 года

Количество серий, продолжительность: 8 серий по примерно 50 минут

Дата выхода последней серии: 9 мая 2025 года

Режиссер: Армен Назикян

Сценаристы: Мария Ошмянская, Александр Иванов

В ролях: Денис Донской, Сергей Жарков, Кирилл Балобан, Юрий Батурин, Алексей Красноцветов, Дарья Кукарских, Ольга Павловец, Семен Стругачев, Данила Якушев, Андрей Богданов и другие

Где смотреть: Premier